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СМИ: Российские суды смягчают наказание российским военным, участвовавшим в войне в Украине

18 ноября 2022, 21:12

СМИ: Российские суды смягчают наказание российским военным, участвовавшим в войне в Украине

Российские суды смягчают наказание российским военным, участвовавшим в войне в Украине, и тем, кто просто выражает намерение поехать на войну. Об этом пишут российские издания «Верстка» и «Важные истории».

Журналисты выявили более 80 приговоров по уголовным делам, которые военные суды вынесли после 24 февраля воевавшим в Украине российским солдатам.

«В 60 приговорах суды участие подсудимого в войне России против Украины считали смягчающим обстоятельством. Приговор смягчали также тем, кто захотел воевать в Украине или пожертвовал деньги подразделениям российской армии (эти случаи не учитывались изданиями в расчетах, поскольку подсудимые не отправились на фронт)», - говорится в материале.

Участникам войны чаще всего присуждали штрафы. Лишь четверть осужденных, воевавших против Украины, получили такое же наказание, как и большинство осужденных по тем же статьям.

По данным издания «Важные истории», российские суды из разных регионов учитывали участие в войне при назначении наказания российским военным за кражи, подделку документов, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и нарушение правил вождения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Чаще всего, как пишет издание, участников войны судят по статье о самовольном уходе из части или места службы – журналисты нашли 28 приговоров по этой статье. 

В них также участие в «спецоперации» было смягчающим обстоятельством. В этих случаях военные получили условные сроки, штрафы или ограничения военной службы на определенный срок.

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