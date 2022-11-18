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Главные события в оккупации 18 ноября

18 ноября 2022, 22:59

Главные события в оккупации 18 ноября

Общество

Главы «ДНР» и «ЛНР» выдали «указы» о демобилизации студентов. Мобилизация на оккупированной территории теперь будет проходить в рамках указов президента РФ Владимира Путина.

На территории завода «Азовмаш» в Мариуполе оккупанты обнаружили два демонтированных памятника Ленину. Теперь оккупационные власти пытаются установить их заново.

На захваченной войсками России части Луганской области работников медицинских учреждений оккупанты обязали стать на военный учет.

Во временно оккупированной Попасной в Луганской области нет ни не связи, ни тепла и электричества, однако там все еще остаются около 400 человек.

Заместительница главы оккупационной администрации Херсонской области Екатерина Губарева на свободе. Она была задержана российскими силовиками 15 ноября по делу об экономическом преступлении.

Российские суды смягчают наказание российским военным, участвовавшим в войне в Украине, и тем, кто просто выражает намерение поехать на войну.

Права человека

В группировке «ЛНР» заявили о задержании агента СБУ Владислава Роменского, который якобы готовил убийство ряда «чиновников ЛНР».

Ночью в поселке Камыш-Заря Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми по месту жительства.

Боевые действия

Пророссийские Telegram-каналы распространили видео, на котором украинские военные, предположительно, берут в плен солдат в российской форме. В другом видео, снятом с того же места: на кадрах можно увидеть трупы пленных солдат. Пропагандисты РФ утверждают, что на кадрах — расстрел российских военнослужащих. Военные эксперты говорят, что это ответный огонь.

В Донецке под обстрел попал район возле стадиона «Донбасс Арена». В одном из домов по проспекту Титова ранения получили как минимум 6 человек.

Новости Донбасса в видеоформате:

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Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEДOM Алексея Мацуки.

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