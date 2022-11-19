Какие направления попали под обстрелы на Донетчине, рассказал Кириленко

Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области российские силы ведут обстрелы на разных направлениях. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, на Волновахском направлении под обстрелы попадал Угледар.



«На Донецком направлении без пострадавших, но есть разрушения. В Курахово повреждены дом и летняя кухня. В Авдеевке ночью зафиксированы единичные обстрелы, а под утро — массированный артобстрел центра города. На Горловском направлении ранена жительница Бахмута, в городе поврежден частный дом и многоэтажка. Также под огнем — окрестности Торецкой и Светлодарской громад», — сообщил Кириленко.



Также он отметил, что на Лисичанском направлении продолжаются массированные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде. Кроме того, ночью россияне обстреляли Святогорск. По предварительной информации, без жертв.

Смотрите также:



