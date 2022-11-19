Войска РФ ударили по Краматорску

Краматорск. Фото: ОВА

В Краматорске сегодня днем раздался взрыв. Об этом сообщают местные жители.



Люди пишут, что в стороне, откуда раздался взрыв, в небо поднимается черный дым. Также отмечается, что на место происшествия поехали скорые.

Обновлено. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что 14 частных домов в Краматорске повреждены в результате очередных российских обстрелов.



«По предварительной информации, обошлось без жертв. Россияне снова ударили по частному сектору, дома получили повреждения разной степени: пострадали крыши, стены, окна, двери и заборы. На месте работают спасатели и полиция», — сообщил он.