Оккупанты обстреляли точку раздачи хлеба на Херсонщине, есть раненые

Сегодня российские силы ударили по точке выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области во время раздачи хлеба людям. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.



«Российские террористы обстреляли гуманитарную точку при раздаче хлеба. Произошло это в Белозерке Херсонской области. В результате коварного обстрела ранены 5 человек», — написал он в своем Тelegram-канале.



Также Тимошенко сообщил о подрыве гражданского автомобиля на Херсонщине, на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка. Авто наехало на мину, в результате чего один человек погиб, один травмирован.