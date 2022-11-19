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Оккупанты нанесли ракетный удар по Святогорску: Ситуация на фронте

19 ноября 2022, 18:57

Оккупанты нанесли ракетный удар по Святогорску: Ситуация на фронте

С начала текущих суток российские силы нанесли два ракетных удара и совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины. В частности, от ракетного удара пострадали объекты гражданской инфраструктуры Святогорска. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях оккупанты совершили обстрелы:

  • на Слобожанском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Огурцово, Охримовка, Зарубинка, Чугуновка и Амбарное Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Площадка и Невское в Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Времовка Донецкой области и Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Зализничное и Малая Токмачка — Запорожской области;
  • на Криворожском и Херсонском направлениях — из танков, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Красный Маяк, Качкаровка, Токаревка, Чернобаевка и Херсон.

В Генштабе подтвердили удар по месту скопления живой силы оккупантов 17 ноября, в населенном пункте Михайловка на временно захваченной россиянами территории Запорожской области. Известно, что потери противника составили более 30 человек ранеными и погибшими.

«По уточненной информации, в результате огневого поражения Силами обороны района сосредоточения врага вблизи Михайловки Скадовского района Херсонской области, 17 ноября потери захватчиков составили около 60 человек погибшими. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили состав боеприпасов противника», — также сообщается в сводке.

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