Основные вопросы — фронт: Зеленский рассказал о Ставке Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основные вопросы — ситуация на фронте и деоккупация территорий. Об этом он рассказал в видеообращении в субботу вечером.



«Провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы — это фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны», — сказал президент.



«Отдельно обсудили бои в Донецкой области. Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки. Конечно, особое внимание уделили энергетике», — отметил Зеленский.



Он также добавил, что Украина готовит значительные международные события уже в ближайшее время.



«Все, что нужно для нашей защиты, обеспечим. Всех, кого можно привлечь для поддержки нашего государства, привлекаем», — подчеркнул глава государства.