Главные события в оккупации 20 ноября

Общество



Нары из досок, еда раз в сутки: Мобилизованный из Приморского края россиянин Михаил Н. рассказал о тюрьме «ДНР» для отказавшихся воевать. Мужчина попал в подвал в оккупированном населенном пункте Завитне Бажання Донецкой области.



Назначенного россиянами «мэра» Энергодара Александра Волгу освободили от занимаемой «должности» и запретили ему пребывание на территории области.



В оккупированном Донецке открыли памятник командиру боевиков Ольге Качуре («Корсе»).



«Корса» до 2011 года работала в украинской милиции. Последняя должность — замначальника Кировского райотдела милиции в Донецке. В 2014 году Качура вошла в состав незаконного вооруженного формирования — «3-я отдельная мотострелковая бригада «Беркут» 1-го армейского корпуса группировки «ДНР».



Боевые действия



Российские военные обстрелами Запорожской АЭС вывели из строя ее инфраструктуру, необходимую для возобновления производства электроэнергии для нужд Украины.



В результате обстрелов на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территории погиб один человек и ранены два мирных жителя.

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