Российские войска за сутки ранили троих жителей Донецкой области

За минувшией сутки российские войска ранили 3 гражданских в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Он отметил, что один человек был ранен в селе Константиновка, а еще двое ранили оккупанты в Бахмуте.

«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — рассказали в Донецкой ОВА.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты перебрасывают на Луганщину силы, выведенные из Херсона, и пытаются прорвать оборону украинских военных.