Оккупанты атаковали Днепропетровскую область «Градами» и артиллерией

Российские войска за минувшую ночь шесть раз обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что оккупанты «Градами» и тяжелой артиллерией атаковали Никопольский район.

«Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Мировской. Направили туда около 60 снарядов», — написал Резниченко.

По его информации, в Никополе был ранен 78-летний мужчина. В городе российскими снарядами повреждены частные дома, лодки и автомобили. В Мировской и Марганецкой общинах, как написал Резниченко, обошлось без пострадавших, а детали обстрелов выясняются.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты перебрасывают на Луганщину силы, выведенные из Херсона, и пытаются прорвать оборону украинских военных.