Оккупанты закрывают две шахты в захваченной ими части Луганской области

В захваченном российскими войсками Должанске оккупанты планируют закрыть две шахты. Об этом сообщили в Луганской ОВА.



Отмечается, что речь о шахтах «Красный партизан» и «Харьковская». В администрации рассказали, что оборудование шахт оккупанты вывозят в Красноярский край.

По данным Луганской ОВА, на оккупированной части региона продолжается принудительное перемещение людей. В частности из Беловодска жителей перевозят в Луганск.



Также в областной военной администрации сообщили, что оккупационные власти нашли «аргументы», объясняющие неготовность Лисичанска к зиме. Людям оккупанты рассказывают о том, что самая плохая из оккупированных в 2022 году городов ситуация в Лисичанске сложилась из-за того, что город захватили последним.

«Только не вспоминают, что последним – это лишь на несколько дней позже почти полностью разрушенного Северодонецка, в отличие от более уцелевшего Лисичанска. Да и прошло уже больше четырех месяцев, а в городе не сделано практически ничего, кроме раздачи дров в многоэтажки. Люди встретили морозы совсем без коммуникаций», - рассказали в Луганской ОВА.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты перебрасывают на Луганщину силы, выведенные из Херсона, и пытаются прорвать оборону украинских военных.