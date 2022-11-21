Обстрел на Харьковщине: Разрушен дом, есть пострадавшие

Российская армия вечером нанесла ракетный удар по поселку Шевченково, есть погибшая и раненые. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Ракета попала в 2-этажный многоквартирный дом. Поврежден жилой дом рядом. К сожалению, погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере 2 человека получили ранения. Спасатели еще разбирают завалы», - сообщил он.



Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, в доме была частично разрушена торцевая стена, крыша и четыре квартиры.



В целом, в течение суток российские оккупационные войска обстреливали из минометов и артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.