Армия РФ продолжила атаки на четырех направлениях в Донецкой области

Российские войска продолжили обстрел центра и на севере Донбасса. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он рассказал, что на Волновахском направлении оккупанты обстреливали Угледар, окрестности Пречистовки и Водяного, обошлось без жертв.



«На Донецком направлении было громко в Кураховской общине. По предварительной информации, без пострадавших, устанавливаем объемы разрушений. На Горловском направлении россияне снова ударили по Бахмуту – попали в одну из школ. Также были прилеты по окрестностям Торецкой, Часовоярской, Соледарской общин и близ Северска», - рассказали в Донецкой ОВА.

По информации Кириленко, на Лисичанском направлении под обстрелами оказались Торское и Заречное Лиманской общины.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты перебрасывают на Луганщину силы, выведенные из Херсона, и пытаются прорвать оборону украинских военных.