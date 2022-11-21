В Мелитопольском районе уничтожили базу российских оккупантов

В Мелитопольском районе уничтожена еще одна военная база российских оккупантов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Вчера вечером во временно оккупированном поселке Веселое врагу точно было невесело - зафиксировано 3 мощных взрыва», - написал он.

По информации Федорова, удар был нанесен по военной базе российских войск, которая размещалась на территории фермерского хозяйства. Он рассказал, что в офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов.

Также он написал, что местные жители сообщили о существенных разрушениях.

5 ноября оккупанты сообщили, что установили в захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области памятник Ленину — на то место, откуда его демонтировали в 2015 году.