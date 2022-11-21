Прошедшие сутки в Донецкой области оказались относительно спокойными — полиция

Правоохранители Донецкой области зарегистрировали за минувшие сутки 6 обстрелов региона российскими войсками. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



Оккупанты атаковали города Авдеевка, Бахмут, села Соловьево, Карловка, Петровка, Константиновка.

«Прошедшие сутки оказались относительно спокойными. Среди гражданского населения убитых нет, три человека получили ранения, также был травмирован работник полиции», — рассказали правоохранители.

По информации полицейских, в селе Петровка Торецкой общины поврежден частный дом. В городе Бахмут в результате артиллерийских обстрелов разрушено здание местной школы.

Всего же за минувшие сутки оккупантами были уничтожены и повреждены 6 гражданских объектов, из них 5 – жилые дома.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 47 человек.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты перебрасывают на Луганщину силы, выведенные из Херсона, и пытаются прорвать оборону украинских военных.