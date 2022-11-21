Российские войска ударили по Херсону, есть раненые

Российские оккупационные войска обстреляли недавно освобожденный от них Херсон. Об этом сообщил заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.



Он рассказал, что армия РФ ударила по гражданской инфраструктуре. Также соболевский отметил, что из-за обстрела есть раненые гражданские, им оказывают медицинскую помощь.

19 ноября вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с деоккупированных территорий Херсонской и Николаевской областей начинается добровольная эвакуация. Государство берет на себя все связанные с этим расходы.