ВСУ постепенно двигаются вперед на направлении Сватово-Кременная

На направлении Сватово-Кременная ВСУ постепенно двигаются вперед. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Также он рассказал, об уничтожении украинскими военными колонны техники войск РФ в Сиротино Сватовском районе.



В недавно деоккупированных украинскими военными Макеевке, как написал глава Луганской ОВА, остается до 40 человек, в Невском – около 150 человек.



«Деоккупированные населенные пункты до сих пор обстреливаются врагом. Макеевка разрушена до основания, люди постоянно находятся в подвалах. В Невском дела лучше - люди уже даже начали делать некоторые мелкие ремонты. Вернулся один фермер и уже налаживает работу своего хозяйства. Местным регулярно подвозят гумдопомощь», - рассказал Сергей Гайдай.

Кроме того он рассказал, что в районе Белогоровки оккупанты продолжают свои атаки, армия РФ рассматривает село, по его информации, и как собственный плацдарм для наступления, и как угрозу продвижения ВСУ в Лисичанск.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты перебрасывают на Луганщину силы, выведенные из Херсона, и пытаются прорвать оборону украинских военных.