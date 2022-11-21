В результате обстрела Херсона четыре человека получили ранения, один погиб

Вследствие сегодняшнего обстрела гражданской инфраструктуры Херсона погиб человек. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.



«В результате обстрелов российскими террористами Херсона в областную больницу доставили 4 человека, получивших травмы. Во время госпитализации, к сожалению, 1 человек скончался», - рассказал он.



Кроме того, в результате ударов оккупантов по селу Антоновка пострадала женщина, которую также доставили в Херсонскую областную больницу.



Ранее заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил об ударе росармии по гражданской инфраструктуре Херсона.