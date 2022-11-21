«Центробанки» «ДНР» и «ЛНР» указом Путина преобразованы в ООО

«Центральные банки» «ДНР» и «ЛНР» будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью. Об этом идет речь в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе.



Сообщается также, что эти структуры буду переданы в управление находящемуся под санкциями российскому «Промсвязьбанку».



«Центробанки» «ДНР» и «ЛНР» функционировали с 2014 года на базе захваченных офисов и отделений украинских банков.

Сегодня, 21 ноября, напомним, Парламентская ассамблея НАТО признала Россию «государством-террористом», также призвала создать специальный международный трибунал.