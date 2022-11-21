Генштаб рассказал, где российские войска ведут оборону, а где – нападают

Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины и позиции ВСУ из реактивных систем залпового огня и артиллерии. В Генеральном штабе украинской армии сообщили, что обстрелы, в частности, произошли в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Старица, Огирцево, Зарубинка, Амбарное и Двуречная Харьковской области.



В течение суток 21 ноября российские войска нанесли 1 авиационный, 2 ракетных удара и совершили более 10 обстрелов из по позициям украинских войск вдоль линии соприкосновения.



Основные усилия оккупационные войска сосредоточили на Бахмутском на Авдеевском направлениях Донецкой области.



«На Новопавловском направлении противник ведет активную оборону на захваченных рубежах. Проводит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах 21 населенного пункта. Среди них – Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Водяное, Угледар, Соледар, Майорск, Марьинка и Первомайское Донецкой области», – сообщили в Генштабе.



Также российские войска ведут оборонительные обстрелы на Запорожском, Харьковском, Криворожском и Херсонском направлениях.