СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской Лавры, чтобы не допустить ее использования в качестве ячейки «русского мира». Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



Отмечается, что эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках «системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».



«В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан», — отметили в спецслужбе.



В СБУ уточнили, что указанные мероприятия проводятся для:

недопущение использования Лавры как ячейки «русского мира»;

проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;

обезопасение населения от провокаций и террористических актов.

Правоохранители производят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов, осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.