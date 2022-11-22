СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской Лавры, чтобы не допустить ее использования в качестве ячейки «русского мира». Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Отмечается, что эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках «системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».
«В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан», — отметили в спецслужбе.
В СБУ уточнили, что указанные мероприятия проводятся для:
Правоохранители производят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов, осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.