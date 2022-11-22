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СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру

22 ноября 2022, 09:09

СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской Лавры, чтобы не допустить ее использования в качестве ячейки «русского мира». Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Отмечается, что эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках «системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

«В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан», — отметили в спецслужбе.

В СБУ уточнили, что указанные мероприятия проводятся для:

  • недопущение использования Лавры как ячейки «русского мира»;
  • проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;
  • обезопасение населения от провокаций и террористических актов.

Правоохранители производят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов, осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

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