В ОП рассказали сколько мирных жителей за сутки убила армия РФ

За минувшие сутки в результате вооруженной агрессии РФ погибли восемь мирных жителей в трех областях Украины. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Со ссылкой на данные ОВА он рассказал, что четверо людей убили войска РФ в Донецкой области, один человек подорвался на мине в Харьковской области, а в Херсонской области погибли трое людей.

Ранее советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что через оккупированный Мариуполь в сопровождении самолета проехала колонна российских танков, КамАЗов с боекомплектами и живой силой, а также несколько БТР россиян отправилась в сторону Запорожской области, которая тоже захвачена, но частично.