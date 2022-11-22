В результате сегодняшнего обстрела Херсона есть погибший

В результате сегодняшнего обстрела Херсона погиб человек. Также в городе есть повреждения. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на начальницу городской военной администрации Галину Луговую.



«Случилось это в 12:01, снаряд попал в магистральный газопровод. У нас есть, к сожалению, один погибший. Но город продолжают обстреливать даже сейчас», - сказала она.



По данным «Суспільного», в городе прозвучало уже более 10 взрывов.



Вчера россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, в результате чего погиб один человек, еще четверо получили ранения.