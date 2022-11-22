Сколько многоквартирных и частных домов повреждены в Мариуполе, сообщили в горсовете

Российские оккупанты продолжают разрушать дома жителей Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.



«Под уничтожением — более 50 тысяч квартир. В Мариуполе от обстрелов россиян пострадали 2257 многоквартирных домов. В общей сложности уничтожено более 50% многоэтажек, а это 1356 домов. Более 38 тысяч частных домов имеют разные повреждения, из них более 11 тысяч разрушены более чем на 40% или уничтожены», — проинформировали в горсовете.



Там добавили, что оккупанты только обещают, что за два года обеспечат часть мариупольцев жильем. Тем временем быстро сносят дома, стирая все следы преступлений.



«Была у вас собственность в Мариуполе — теперь нет. Жилье получают "свои" и российские гастролеры. А обычные жители города остаются мерзнуть в квартирах без окон и отопления», — подчеркнули в горсовете.

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