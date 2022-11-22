Умер Герой Украины Юрий Шухевич

Умер Юрий Шухевич – Герой Украины, экс-политзаключенный и сын командующего Украинской Повстанческой Армией Романа Шухевича. Об этом со ссылкой на слова супруги Юрия Шухевича Натальи сообщает львовское агентство NTA.



Отмечается, что последние минуты жизни украинец провел в Германии, где находился на лечении.

Юрий Шухевич родился 28 марта 1933 года в селе Обзоров (тогда это была территория Польши, ныне – Радеховский район Львовской области). 28 лет он провел в тюрьмах и лагерях СССР. В 1990–1994 был организатором и председателем УНА-УНСО, а в августе 2006 года на тот момент президент Украины Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.



