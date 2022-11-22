Херсон под обстрелом: Известно о троих погибших и двоих пострадавших

Херсон снова попал под обстрел со стороны российских оккупантов. Об этом сообщила начальник городской военной администрации Галина Луговая.



«Мы слышим взрывы. Оккупанты не прекращают обстрел нашего города-героя Херсона. Сегодня это происходит без перерыва», — отметила она.



По словам Луговой, известно о попадании в 11 точек в городе.



«В результате обстрелов повреждены многие дома частного сектора, по прилету произошли два пожара. Было также попадание в магистральный газопровод. К сожалению, три человека погибли, один пострадал, один сейчас находятся под завалами», — рассказала начальник городской военной администрации.



Ранее Луговая сообщала, что в результате сегодняшнего обстрела Херсона погиб человек.