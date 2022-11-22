В Украине уже деоккупированы почти две тысячи населенных пунктов – Офис президента

На сегодняшний день в Украине деоккупировано 1886 населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.



«По состоянию на сегодняшний день уже деоккупировано 1886 населенных пунктов. Работа гуманитарных штабов начата на территории 1620 деоккупированных населенных пунктов», - сказал он.



Тимошенко проинформировал, что продолжается возобновление работы органов государственной власти и местного самоуправления.



Так, медицинские учреждения возобновили работу в 965 населенных пунктах, социальные службы - в почти 1300, учебные заведения - в 1065, финансовые услуги возобновлены в 1206 населенных пунктах.



По информации заместителя руководителя ОП, в 1303 деоккупированных населенных пунктах восстановлено газоснабжение, электроэнергией обеспечено 1340 населенных пунктов, а водоснабжение и водоотвод восстановлено в 1432 населенных пунктах.