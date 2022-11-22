У России есть ресурс для 3-4 массированных ракетных ударов — СНБО

У России еще «слишком много» ракет С-300. Об этом в эфире «Радио свобода» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



«У нас есть подлинная информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Есть понимание, сколько осталось: определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски много на территории РФ — это ракеты С-300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковщину. У них их много», — отметил Данилов.



По его словам, в Украине знают, и сколько в РФ высокоточных ракет.



«Если бы все было хорошо, они бы точно не обращались в другую страну для того, чтобы им помогали ракетами», — сказал секретарь СНБО.



Также Данилов сообщил, что у России есть ресурс для 3-4 массированных ударов, равноценных атаке, которая произошла 15 ноября.



«То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы», — уточнил секретарь СНБО.

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