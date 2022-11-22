Главные события в оккупации 22 ноября

Деоккупация



На сегодняшний день в Украине деоккупировано 1886 населенных пунктов, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.



Для полной деоккупации Николаевской области осталось освободить три села на Кинбурнской косе.



Права человека



Российские оккупанты продолжают удерживать в заложниках 219 мирных жителей Запорожской области, в том числе шесть несовершеннолетних, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.



Боевые действия



В результате обстрела Кировского района Донецка получили ранения двое мирных жителей, поврежден дом, еще один человек пострадал в Горловке.



Житель Золотого подорвался на мине «Лепесток». Пострадавшего госпитализировали с диагнозом травматическая ампутация нижней левой конечности, заявили в группировке «ЛНР».



По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в оккупированное Дебальцево Донецкой области переместили наемников ЧВК «Вагнер».

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