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Количество жителей в Славянске увеличивается — Лях

23 ноября 2022, 13:18

Количество жителей в Славянске увеличивается — Лях

В Славянск на зиму возвращаются люди, хотя линия фронта находится в 50 километрах от города. Об этом рассказал мэр Славянска Вадим Лях, отметив, что город уже месяц не обстреливается российскими войсками.

«Количество людей растет каждый день. Если минимальное количество людей во время боевых действие было где-то 20 тысяч, а всего в городе проживали 100 тысяч человек, то сейчас уже 40 тысяч есть, и еще будет больше. 50% жителей все таки вернется на зиму в Славянск», — отметил мэр.

Также Вадим Лях сообщил, что сегодня ночью в Славянске выпал первый снег.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что российские силы ночью вели обстрелы на участках фронта от Кураховской до Лиманской общины.

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