До шести человек выросло число погибших в результате ракетной атаки по Вышгороду

Число погибших в результате вчерашней ракетной атаки России Вышгорода в Киевской области увеличилось до шести человек. Об этом сообщил начальник полиции в Киевской области Андрей Небитов.



«Шесть погибших, 30 пострадавших, разбитые многоэтажки, сломанные судьбы. Город Вышгород появился на 200 лет раньше Москвы и, несмотря ни на что, будет процветать, когда ее уже не будет, потому что здесь живут несгибаемые украинцы, которых ракетами не запугать. Вместе победим», — написал Небитов.



Как сообщалось, в результате ракетной атаки России 23 ноября под обстрел попал жилой квартал в Вышгороде. Повреждены четыре дома и учебное заведение.