Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

До шести человек выросло число погибших в результате ракетной атаки по Вышгороду

24 ноября 2022, 18:26

До шести человек выросло число погибших в результате ракетной атаки по Вышгороду

Число погибших в результате вчерашней ракетной атаки России Вышгорода в Киевской области увеличилось до шести человек. Об этом сообщил начальник полиции в Киевской области Андрей Небитов.

«Шесть погибших, 30 пострадавших, разбитые многоэтажки, сломанные судьбы. Город Вышгород появился на 200 лет раньше Москвы и, несмотря ни на что, будет процветать, когда ее уже не будет, потому что здесь живут несгибаемые украинцы, которых ракетами не запугать. Вместе победим», — написал Небитов.

Как сообщалось, в результате ракетной атаки России 23 ноября под обстрел попал жилой квартал в Вышгороде. Повреждены четыре дома и учебное заведение.

Еще по теме

Места
Киевская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:51
«ЛНР»: Сватово попало под обстрел, ранена мирная жительница
15:06
«ЛНР» заявила о гибели 130 гражданских с начала войны
14:25
Угроза вступления Беларуси в войну — все сценарии ►
14:20
«ДНР» сообщила об обмене пленными по формуле «50 на 50»
13:39
Шахте на оккупированной Луганщине сложно работать. Более половины горняков мобилизированы
11:16
В России заявили, что раздали 80 тысяч паспортов жителям оккупированных территорей
09:49
В «ДНР» заявили, что отправят на передовую батальон из украинских военнопленных
09:22
В Донецке показали последствия ночных и утренних обстрелов
20:25
В «ДНР» по-прежнему отрицают мобилизацию на оккупированной Донетчине
10:06
В мэрии Северодонецка разрабатывают план восстановления города — Стрюк
09:57
Оккупанты планируют поднять стоимость коммунальных услуг на Луганщине
09:12
«ДНР» назвала количество раненых в результате обстрелов за сутки
09:08
В сети появилось видео проходной меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе
23:15
Главные события в оккупации 22 ноября
22:21
Сотрудничает с оккупантами: Главреду газеты в Мариуполе грозит до 12 лет тюрьмы
все новости
18:26
До шести человек выросло число погибших в результате ракетной атаки по Вышгороду
18:00
Россияне 17 раз обстреляли Херсон, погиб гражданский
17:43
ДТЭК заявил о возобновлении работы своих электростанций и электросетей
17:39
«ArcelorMittal Кривой Рог» из-за обстрелов энергоинфраструктуры приостановил производство
16:51
«ЛНР»: Сватово попало под обстрел, ранена мирная жительница
16:46
Одесский исполком проголосовал за проект решения о демонтаже памятника Екатерине
16:27
Электричество подано во все области Украины — Офис президента
16:19
Обмен пленными: В Офисе президента рассказали, кого сегодня удалось вернуть
16:04
Почти половина станций связи не работают: В каких регионах худшая и лучшая ситуация
15:32
Следующий ракетный удар российские военные могут нанести через неделю – ГУР
15:30
В войне против Украины готовы участвовать 10-15 тысяч белорусов — Генштаб
15:06
«ЛНР» заявила о гибели 130 гражданских с начала войны
14:46
Всего — 760: Где и какие банки будут работать при отсутствии света
14:25
Угроза вступления Беларуси в войну — все сценарии ►
14:22
Запорожская АЭС начала получать электроэнергию на собственные нужды из сети
все новости
ВИДЕО
Угроза вступления Беларуси в войну — все сценарии ►
24 ноября, 14:25
В Донецке показали последствия ночных и утренних обстрелов
24 ноября, 09:22
Войска РФ атаковали Украину ракетами: Что в регионах
23 ноября, 13:58

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама