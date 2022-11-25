Ночью армия России атаковала ряд районов Харьковской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского районов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Ударили артиллерией по Волчанску, поврежден жилой дом. Госпитализирован с ранением мужчина 66 лет. Ночью и утром россияне нанесли удары ракетами С-300 по Купянску. Есть попадания на территории детского сада и медицинского учреждения. Предварительно – без пострадавших», - написал он.

Кроме того глава Харьковской ОВА рассказал, что в Волчанске 69-летний мужчина взорвался на мине и был госпитализирован с осколочными ранениями.

Также Синегубов сообщил, что все потребители Харькова уже со светом.



«По области остаются частично без электричества около 100 тысяч потребителей: часть жителей Изюмской, Купянской, Боровской общин, а также часть Змиевской, Балаклейской и Шевченковской. Их энергетики планируют заживить в течение дня. Процесс восстановления продолжается, сейчас по области и Харькову введены графики с возможным увеличением времени отключений для стабилизации системы», - отметил он.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты ночью обстреляли Очаковскую громаду, один человек получил контузию.