В Херсонской области 54 человека ранены, еще 10 – погибли из-за обстрелов РФ

Херсон. Фото: Telegram

За прошедшие сутки, 24 ноября, военные РФ обстреливали Херсонскую область, пострадали 54 человека, 10 погибли. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.



Так, российские оккупанты обстреляли территорию Херсонской области 49 раз.



В Херсоне под обстрелами артиллерии оказались жилые кварталы микрорайонов Таврический и Жилпоселок. Попадания - в частные и многоквартирные дома, а также судостроительный завод, здание на территории школы, газовые трубы.



Кроме того, противник нанес обстрелы по населенным пунктам Зеленовка, Чернобаевка и Степановка.

Также российские оккупанты обстреляли Берислав, где повредили частные дома.



В Telegram местные жители публикуют фото, как Херсон выглядит после обстрелов.