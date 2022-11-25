Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Главные события в оккупации 25 ноября 

25 ноября 2022, 23:44

Главные события в оккупации 25 ноября 

Общество

В Мариуполе оккупанты намерены расселить горожан, которые потеряли жилье в результате боевых действий, в «бесхозные» дома и квартиры.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил об очередном обмене пленными. По его словам, обмен между Россией и Украиной прошел по формуле «9 на 9».

В Мариуполе в районе здания «администрации» города по улице Громовой взорвалось авто. Погиб один человек.

Согласно данным Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP), во время войны в Украине пропали без вести более 15 000 человек. Однако реальные цифры могут быть выше.

В Луганске приступили к установке главной новогодней елки на Театральной площади.

Боевые действия

С начала призыва в РФ в зоне боевых действий в Украине погибли не менее 290 мобилизованных россиян, еще 35 умерли на территории России, не добравшись до фронта, выяснили журналисты «Русской службы BBC».

Российские войска дополнительно укрепляют оборонительные рубежи вдоль участка автодороги Каховка – Мелитополь. Город Мелитополь Запорожской области – ключ к Крыму, единственный сухопутный коридор на остров. И все зависит от того, кто им владеет. Какая сейчас ситуация в городе?

Кировский район Донецка днем попал под обстрел. Погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEДOM Алексея Мацуки.

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:44
Главные события в оккупации 25 ноября 
14:28
Пушилин заявил об обмене пленными по формуле «9 на 9»
13:54
Оккупанты не смогут удержать левобережную часть Херсонской области — ВСУ
12:54
Кировский район Донецка под обстрелом, погибла мирная жительница
12:28
В Мариуполе недалеко от «администрации» взорвалось авто
09:59
«ДНР»: Из-за обстрелов ранены двое гражданских
09:27
В оккупированном Луганске устанавливают новогоднюю елку
08:56
В ряде оккупированных городов Луганщины армия РФ усиленно вручает повестки
16:51
«ЛНР»: Сватово попало под обстрел, ранена мирная жительница
15:06
«ЛНР» заявила о гибели 130 гражданских с начала войны
14:25
Угроза вступления Беларуси в войну — все сценарии ►
14:20
«ДНР» сообщила об обмене пленными по формуле «50 на 50»
13:39
Шахте на оккупированной Луганщине сложно работать. Более половины горняков мобилизированы
11:16
В России заявили, что раздали 80 тысяч паспортов жителям оккупированных территорей
09:49
В «ДНР» заявили, что отправят на передовую батальон из украинских военнопленных
все новости
00:35
Первый эвакуационный поезд отправился из Херсона
23:44
Главные события в оккупации 25 ноября 
23:37
Россия – не изгнана из ОБСЕ, Украина – бойкотирует работу Парламентской ассамблеи
21:52
В Херсоне меньше, чем за неделю от обстрелов погибли 15 человек
20:39
Генштаб ВСУ напомнил российским военным, что считается вероломством при сдаче в плен
20:00
Пригожину отправят ответный «подарок» из Европы
17:47
Путин рассказал, как жалеет, что аннексия Донбасса не произошла раньше
16:58
В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 кораблей РФ
16:43
Ракетный удар по Краматорску: Мэр показал последствия
16:41
На Черниговщине военнослужащий РФ заочно приговорен к 10 годам лишения свободы
16:30
Почти 300 мобилизованных в РФ погибли на войне в Украине — СМИ
16:19
Призывала жителей Мариуполя платить налоги «ДНР»: Экс-чиновнице грозит пожизненное
15:54
В Украину доставлены более тысячи электрогенераторов от USAID
15:29
Россия за девять месяцев нанесла экосистеме Украины не менее 34,6 млн евро ущерба
15:17
Зеленский сказал, сколько должен стоить баррель российской нефти
все новости
ВИДЕО
В оккупированном Луганске устанавливают новогоднюю елку
25 ноября, 09:27
Угроза вступления Беларуси в войну — все сценарии ►
24 ноября, 14:25
В Донецке показали последствия ночных и утренних обстрелов
24 ноября, 09:22

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама