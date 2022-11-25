Главные события в оккупации 25 ноября 

Общество



В Мариуполе оккупанты намерены расселить горожан, которые потеряли жилье в результате боевых действий, в «бесхозные» дома и квартиры.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил об очередном обмене пленными. По его словам, обмен между Россией и Украиной прошел по формуле «9 на 9».



В Мариуполе в районе здания «администрации» города по улице Громовой взорвалось авто. Погиб один человек.



Согласно данным Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP), во время войны в Украине пропали без вести более 15 000 человек. Однако реальные цифры могут быть выше.



В Луганске приступили к установке главной новогодней елки на Театральной площади.



Боевые действия



С начала призыва в РФ в зоне боевых действий в Украине погибли не менее 290 мобилизованных россиян, еще 35 умерли на территории России, не добравшись до фронта, выяснили журналисты «Русской службы BBC».



Российские войска дополнительно укрепляют оборонительные рубежи вдоль участка автодороги Каховка – Мелитополь. Город Мелитополь Запорожской области – ключ к Крыму, единственный сухопутный коридор на остров. И все зависит от того, кто им владеет. Какая сейчас ситуация в городе?



Кировский район Донецка днем попал под обстрел. Погибла женщина, еще два человека получили ранения.



Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEДOM Алексея Мацуки.