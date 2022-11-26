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Кириленко рассказал детали об обстрелах в Донецкой области

26 ноября 2022, 11:28

Кириленко рассказал детали об обстрелах в Донецкой области

Краматорск. Фото: ОВА Краматорск. Фото: ОВА

В Донецкой области российские силы продолжают обстрелы, есть разрушения. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

«На Волновахском направлении — периодические артобстрелы Угледара и окрестностей города. Один дом поврежден. На Донецком направлении обошлось без жертв, но есть разрушения. В результате утренних обстрелов в Кураховке повреждена высоковольтная сеть, а в Авдеевке — жилой дом», — отметил Кириленко.

По его словам, на Горловском направлении ночь прошла относительно спокойно, были только единичные обстрелы Соледарской громады: в Благодатном поврежден дом, в Парасковеевке и Бахмутском — без разрушений и пострадавших.

«На Лисичанском направлении продолжаются обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде: за предыдущие сутки здесь зафиксировано более 70 "прилетов". Число пострадавших и объемов разрушений уточняем», — проинформировал глава области.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены четыре мирных жителя.

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