Кириленко рассказал детали об обстрелах в Донецкой области

Краматорск. Фото: ОВА

В Донецкой области российские силы продолжают обстрелы, есть разрушения. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Волновахском направлении — периодические артобстрелы Угледара и окрестностей города. Один дом поврежден. На Донецком направлении обошлось без жертв, но есть разрушения. В результате утренних обстрелов в Кураховке повреждена высоковольтная сеть, а в Авдеевке — жилой дом», — отметил Кириленко.



По его словам, на Горловском направлении ночь прошла относительно спокойно, были только единичные обстрелы Соледарской громады: в Благодатном поврежден дом, в Парасковеевке и Бахмутском — без разрушений и пострадавших.



«На Лисичанском направлении продолжаются обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде: за предыдущие сутки здесь зафиксировано более 70 "прилетов". Число пострадавших и объемов разрушений уточняем», — проинформировал глава области.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены четыре мирных жителя.