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ФБР объявила в розыск «повара Путина» Пригожина. За информацию обещают $250 тысяч

26 ноября 2022, 11:52

ФБР объявила в розыск «повара Путина» Пригожина. За информацию обещают $250 тысяч

Американское Федеральное бюро расследований объявило в розыск российского бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пригожина подозревают в сговоре с целью мошенничества против США, вмешательстве во внутреннюю политику США и попытке повлиять на президентские выборы в период с 2014 по 2016 годы.

ФБР также назначило денежную награду до 250 тысяч долларов за информацию, которая может привести к его аресту.

Петербургского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ.

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