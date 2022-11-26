Удар по Днепру: Пострадавших уже 13

Днепр. Фото: Telegram

В Днепре раздался громкий взрыв. Об этом сообщают местные жители.



После взрыва начался пожар.

Как рассказал мэр города Борис Филатов, по предварительным данным, после «прилета», городские коммуникации и инфраструктура не пострадали.



«Есть автоматическое отключение нескольких ТП. Подробности обстрела и информацию о жертвах ждем от военной администрации. Аварийные службы уже все выехали на место», — написал Филатов.



Обновлено. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко проинформировал о том, что из-за удара по Днепру количество пострадавших возросло до шести. Одна женщина в тяжелом состоянии. Удар пришелся по частному сектору.

Полиция Днепропетровщины зафиксировала разрушения семи домов в частном секторе.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации, к врачам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру.



«Четверо в больнице. Среди них 17-летний юноша. На месте "прилетов" работают все службы. Спасатели разбирают завалы. Есть вероятность, что там может находиться человек», — сказал он.