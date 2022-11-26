Российские силы нанесли 12 ударов по Донетчине, есть раненые

Донецкая область. Фото: полиции

Российские силы за сутки нанесли 12 ударов по Донетчине. Есть раненые среди гражданских. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



«За сутки под обстрелами находились восемь населенных пунктов. Мишенью россиян стали жилые дома», — отметили в полиции.



Там уточнили, что оккупанты вели огонь из ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерии, танков по Краматорску, Авдеевке, Бахмуту, Часов Яру, Великой Новоселке, Очеретино, Пивничному, Карловке. Разрушены и повреждены 11 гражданских объектов: восемь жилых домов, санэпидемстанция, нежилые сооружения.



«Зафиксировано два ракетных удара из ЗРК "С-300" по Краматорску. Российские снаряды попали в многоквартирные дома и инфраструктуру, ранено гражданское лицо. Из артиллерии российские военные обстреляли Бахмут, есть травмированные. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в ведомстве.

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