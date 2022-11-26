В Офисе генпрокурора рассказали о жертвах авиаудара по Часов Яру

В результате авиаудара, который нанесли российские оккупанты по Часов Яру на Донетчине, погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.



«По данным следствия, 26 ноября 2022 года вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по жилому многоэтажному зданию в городе Часов Яр. Вследствие вражеской атаки разрушен подъезд с первого по пятый этаж — один человек погиб, еще двое получили ранения», — говорится в сообщении.



В Офисе генпрокурора отметили, что на месте происшествия работают соответствующие службы, продолжаются работы по расчистке завалов. Количество пострадавших и масштаб разрушений устанавливается.



В связи с ударом по городу правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты нанесли авиаудар по Часов Яру, три человека получили ранения.