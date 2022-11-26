Оккупанты сегодня пять раз обстреляли Херсон, есть жертвы

Российские оккупационные силы сегодня в течение дня пять раз обстреляли Херсон. В результате обстрелов погиб один человек. Об этом сообщила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая в видеообращении вечером в субботу.



Она рассказала, что зафиксированы «прилеты» возле здания исполкома Днепровского районного совета, там выбиты стекла на цокольном этаже. Также было попадание в гаражный кооператив, в одно из машин обнаружили тело погибшего человека. Кроме того, под обстрелы попали два дома и судостроительное училище.



«Всего за день было пять обстрелов, погибших — один, пострадавших — ноль», — отметила Луговая.



По ее словам, в целом за период с 20 по 26 ноября в Херсоне зафиксировано 80 «прилетов», 16 человек погибли и 35 пострадали, в числе раненых есть ребенок.



Смотрите также: