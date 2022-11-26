Зеленский: Количество отключений света может увеличиться

В Украине могут увеличить количество отключений света, если потребление электроэнергии в вечернее время по стране вырастет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении в субботу.



«Наши энергетики продолжили восстановление системы и имеем уже больше возможностей генерировать и поставлять электрику. Но, к сожалению, еще недостаточно, чтобы сделать поставки полностью стабильными», — сказал он.



По словам президента, по состоянию на утро 26 ноября уже вдвое меньше абонентов, чем вчера вечером, были отключены от электричества. Однако в 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тысяч абонентов в каждом из регионов.



«Если вечером потребление увеличится, количество отключений может увеличиться. Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально», — подчеркнул Зеленский.

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