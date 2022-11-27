Зеленский: Террористы готовят новые удары по Украине

Россия готовит новые удары, и Украина готовится к ним, учитывая разные сценарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в воскресенье.



«Мы понимаем, что террористы готовят новые удары, мы это точно знаем, и пока у них есть ракеты — они не успокоятся, к сожалению. Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего — о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала и дом, и родных, наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и нашей силой», — сказал президент.



Он отметил, что начинающаяся новая неделя может быть такой же сложной, как и уходящая.



«Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии отрабатываем, в том числе с партнерами. И должно быть готово наше с вами единство. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте без помощи тех, кому можете помочь. Пожалуйста, на неделе учитывайте сигналы воздушной тревоги. Все вместе и помогая друг другу — мы пройдем и этот вызов войны: эту зиму, эту попытку России использовать холод против людей», — сказал Зеленский.