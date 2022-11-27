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Зеленский: В большинстве областей уже только стабилизационные отключения электроэнергии

27 ноября 2022, 23:13

Зеленский: В большинстве областей уже только стабилизационные отключения электроэнергии

В большинстве регионов Украины по состоянию на сегодня, 27 ноября, уже действуют только стабилизационные графики отключений электроэнергии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении.

Он отметил, что после последнего массированного удара РФ в прошлую среду изо дня в день специалисты возобновляли генерацию и поставки электричества.

«По состоянию на сегодняшний день в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики отключений. Ситуация энергетиками контролируется», — подчеркнул президент Украины.

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