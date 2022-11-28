Открытая в 2020 году электроподстанция в Кременной полностью разрушена

Электроподстанция в Кременной Луганской области полностью разрушена. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он рассказал, что специалистам удалось проверить территорию предприятия и поврежденное российскими войсками оборудование.



«На днях наша экоинспекция смогла собственными глазами увидеть разрушенную Кременскую подстанцию. Это была одна из самых лучших подстанций в Европе. Она была открыта в 2020 году, она могла обеспечить электричеством почти всю область», — написал Гайдай



Также глава Луганской ОВА рассказал, что погода до сих пор не способствует быстрому продвижению ВСУ в регионе.

«Обороняем Белогоровку и шагаем вперед на Сватово-Кременском направлении», - сообщил глава Луганской ОВА, отметив, что на этом направлении украинские военные под руководством командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского срывают планы оккупантов, отбивают их атаки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит новые удары, и Украина готовится к ним, учитывая разные сценарии.