Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Открытая в 2020 году электроподстанция в Кременной полностью разрушена

28 ноября 2022, 09:27

Открытая в 2020 году электроподстанция в Кременной полностью разрушена

Электроподстанция в Кременной Луганской области полностью разрушена. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что специалистам удалось проверить территорию предприятия и поврежденное российскими войсками оборудование.

«На днях наша экоинспекция смогла собственными глазами увидеть разрушенную Кременскую подстанцию. Это была одна из самых лучших подстанций в Европе. Она была открыта в 2020 году, она могла обеспечить электричеством почти всю область», — написал Гайдай

Также глава Луганской ОВА рассказал, что погода до сих пор не способствует быстрому продвижению ВСУ в регионе.

«Обороняем Белогоровку и шагаем вперед на Сватово-Кременском направлении», - сообщил глава Луганской ОВА, отметив, что на этом направлении украинские военные под руководством командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского срывают планы оккупантов, отбивают их атаки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит новые удары, и Украина готовится к ним, учитывая разные сценарии.

Еще по теме

Места
Луганская область
Прочее
Оккупация обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:24
В «ЛНР» заявили о возвращении 23 своих бойцов из плена
09:55
В оккупированном Донецке пожар в районе местной нефтебазы
09:27
Открытая в 2020 году электроподстанция в Кременной полностью разрушена
09:20
«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли три человека, еще семь — ранены
23:22
Главные события в оккупации 27 ноября 
13:49
В Донецке под обстрел попал центр города в районе бульвара Пушкина
22:55
«ЛНР» заявила об обстреле села в Сватовском районе
22:30
Оккупанты выбивают у жителей Мелитополя признание в терроризме и нацизме — мэр
21:30
Россия готовит массовое закрытие шахт «Л-ДНР» в 2023 году — правозащитники
19:23
Под Великой Новоселкой оккупанты заселились в дома местных жителей
16:54
«ЛНР»: В Сватово ранена женщина
14:54
Донецк под обстрелом: На улице Артема погиб мужчина, ранена женщина
14:33
«ДНР»: В Горловке из-за обстрела погиб мирный житель
10:30
Рухнули пролеты: В Мариуполе в аварийную многоэтажку поселили двоих мужчин
09:45
Все — из числа мобилизованных: «ДНР» сообщила, что из плена вернулись 10 «военных»
все новости
11:59
В Славянске за несанкционированное распространение данных о ВСУ задержан учитель
11:50
Обстрелы Херсонской области: Погиб один человек, еще двое получили ранения
11:24
В «ЛНР» заявили о возвращении 23 своих бойцов из плена
10:56
Армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки
10:33
«Укрэнерго»: Аварийные отключения применяются по всей территории Украины
09:55
В оккупированном Донецке пожар в районе местной нефтебазы
09:46
Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно — Кириленко
09:32
В Киеве сегодня продолжают экстренно отключать свет, графики не работают
09:27
Открытая в 2020 году электроподстанция в Кременной полностью разрушена
09:20
«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли три человека, еще семь — ранены
08:55
Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область десятками снарядов
08:33
За сутки от атак российской армии погибли двое жителей Донецкой области
23:22
Главные события в оккупации 27 ноября 
23:13
Зеленский: В большинстве областей уже только стабилизационные отключения электроэнергии
22:55
В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько ракет Россия уже выпустила по Украине
все новости
ВИДЕО
В Донецке под обстрел попал центр города в районе бульвара Пушкина
27 ноября, 13:49
Россия может применить химоружие в Украине, считает разведка ►
26 ноября, 18:18
Рухнули пролеты: В Мариуполе в аварийную многоэтажку поселили двоих мужчин
26 ноября, 10:30

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама