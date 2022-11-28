Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно — Кириленко

Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, без жертв. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«В центральной части области зафиксированы обстрелы Угледара и окрестностей Водяного. Также ночью были одиночные прилеты по старой части Авдеевки, а под утро город подвергся артобстрелу. Последствия выясняем», — написал он.

По информации Кириленко, на севере области продолжаются массированные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской общине.



«Также было громко в окрестностях Торецкой общины — последствия обстрелов устанавливаем», — рассазал глава Донецкой ОВА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит новые удары, и Украина готовится к ним, учитывая разные сценарии.