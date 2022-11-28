В Славянске за несанкционированное распространение данных о ВСУ задержан учитель

В Славянске правоохранителями задержан учитель, отправлял боевикам данные о расположении украинских защитников. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.



«При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры житель г. Славянска уведомлен о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)», - рассказали прокуроры.



Отмечается, что, по данным следствия, в течение марта – октября 2022 года учитель физики одной из школ Донецкой области с личного аккаунта через мессенджер распространял в чат-боте группировки «ДНР» текстовую информацию о расположении военнослужащих ВСУ в Славянске.



Сейчас злоумышленику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.



«Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СВ 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, по материалам группы СИЗ ОУР СБУ ОТУ «Соледар», во взаимодействии с сотрудниками Бахмутского РПП ГУНП в Донецкой области и Службы внешней разведки Украины», - отметили прокуроры, добавив, что задержанного могут лишить свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что зафиксировали последствия обстрелов оккупантов в 10 населенных пунктах региона за сутки.