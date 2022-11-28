Более 400 человек смогли выехать из оккупированной части Запорожской области за неделю – глава ОВА

За прошлую неделю из оккупированной части Запорожской области на подконтрольную Украине территорию смогли эвакуироваться 438 человек, из них – 67 детей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух во время брифинга, передает «Интерфакс-Украина».



«Там [в городе Васильевка] враг обустроил пункт пропуска, у людей получается выезжать. Не так много, как раньше: за прошлые сутки – 29 человек, из них – два ребенка. А за неделю – в целом 438 человек, из них – 67 детей. Раньше у нас в день было по полторы тысячи», – сказал Старух.



Он также сообщил, что в связи с обстрелами был организован выезд мирных жителей из Запорожья и Вольнянска.



«Ежедневно организовано проводится эвакуация 700-800 человек с неоккупированной территории в западную Украину, центральную, то есть в более безопасные регионы. Также в Европу люди выезжают», – уточнил глава ОВА.