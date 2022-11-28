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В Мариуполе оккупанты обустраивают склад БК в районе рынка

28 ноября 2022, 15:00

В Мариуполе оккупанты обустраивают склад БК в районе рынка

Оккупанты начали обустраивать склад боеприпасами на территории уничтоженного Центрального рынка Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что рынок, на котором российские войска планируют хранить БК, находится в центре оккупированного Мариуполя, еще и в 100 метрах от школы №65.

Андрющенко предположил, что таким образом оккупанты прикрываются гражданскими.

23 ноября в было сети опубликовано видео, как сейчас выглядит проходная металлургического комбината «Азовсталь» в оккупированном войсками РФ Мариуполе.

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