Матерей военных из РФ отправят на захваченный восток Украины

Матерей российских военных с Сахалина отправят в «командировку» на восток Украины, территорию подконтрольную группировке «ДНР». Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.



Отмечается, что поездку женщинам оплатит российская партия «Единая Россия», а решение о таких «командировках» было принято властями региона на встрече с матерями российских оккупантов. Поедут на Донбасс в том числе и матери мобилизованных россиян.

Ранее спикерка оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что в Черном море впервые за несколько дней появился носитель крылатых ракет «Калибр», что может говорить о подготовке новых ударов противника по Украине.