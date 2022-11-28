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Матерей военных из РФ отправят на захваченный восток Украины

28 ноября 2022, 15:21

Матерей военных из РФ отправят на захваченный восток Украины

Матерей российских военных с Сахалина отправят в «командировку» на восток Украины, территорию подконтрольную группировке «ДНР». Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Отмечается, что поездку женщинам оплатит российская партия «Единая Россия», а решение о таких «командировках» было принято властями региона на встрече с матерями российских оккупантов. Поедут на Донбасс в том числе и матери мобилизованных россиян.

Ранее спикерка оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что в Черном море впервые за несколько дней появился носитель крылатых ракет «Калибр», что может говорить о подготовке новых ударов противника по Украине.

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