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На Днепропетровщине число переселенцев, ставших на учет, увеличилось на шесть тысяч

28 ноября 2022, 15:48

На Днепропетровщине число переселенцев, ставших на учет, увеличилось на шесть тысяч

В Днепропетровской области количество переселенцев из других регионов, которые стали на учет в социальных службах, за последнюю неделю возросло на 5-6 тысяч человек. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук во время брифинга, передает «Интерфакс-Украина».

«Это непосредственно Запорожская область, и это Харьковщина, и это Херсонщина. Это те люди, которые стали в социальных службах на учёт... Понятно, что есть в два-три раза большее количество людей, не ставших за это время на учёт. Поэтому, если в среднем сказать, то приблизительно речь идёт где-то о 15-20 тысячах человек, которые начиная с четверга приехали в Криворожский район и в город Кривой Рог», – сказал Лукашук.

При этом, по его словам, большая часть переселенцев - это жители Херсонской области, которые, к тому же, разместились в Кривом Роге.

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